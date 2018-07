In der Eurozone sind immer weniger Menschen arbeitslos. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die Arbeitslosenquote in der Eurozone ist im Mai etwas niedriger als erwartet ausgefallen. Die Quote habe in den Ländern mit der Gemeinschaftswährung unverändert bei 8,4 Prozent gelegen, teilte das Statistikamt Eurostat mit.



Die Unterschiede zwischen den Ländern bleiben jedoch hoch: Eine sehr hohe Arbeitslosigkeit gibt es vor allem in Griechenland. Dort liegt die Arbeitslosenzahl aktuell bei 20,1 Prozent. Dagegen steht Deutschland mit 3,4 Prozent besonders gut da.