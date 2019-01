Tausende fordern die Absage von Kelly's Deutschland-Konzerten.

Quelle: Frank Micelotta/Invision/AP/dpa

Zehntausende haben eine Online-Petition gegen die beiden geplanten Deutschland-Konzerte des Popmusikers R. Kelly unterschrieben. Bis Freitag hatten fast 30.000 Menschen ihren Namen unter die Online-Petition gesetzt, um die Konzerte in Ludwigsburg bei Stuttgart (12. April) und in Hamburg (14. April) zu verhindern.



Gegen den R&B-Künstler wurden in einer TV-Dokumentation massive Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erhoben. Kelly streitet die Vorwürfe ab.