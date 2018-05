Neue Gefährder-Einstufung: Polizei Quelle: ZDF

Knapp ein Jahr liegt der Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin zurück. Am 19. Dezember 2016 war der aus Tunesien stammende Attentäter Anis Amri mit einem gestohlenen Lastwagen quer über den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gefahren. Insbesondere die Sicherheitsbehörden gerieten daraufhin in die Kritik: Fahndungspannen, Untersuchungen zu möglichem Behördenversagen und widersprüchliche Informationen wurden öffentlich. Bundeskriminalamt (BKA) und Polizeibehörden haben derweil weiter an einem neuartigen Analyse-System für Gefährder gearbeitet. Das Ziel: Ein Anschlag wie der in Berlin soll sich nicht wiederholen.