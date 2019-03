Der aktuelle Bürgermeister von New York City, Bill de Blasio, hat einen weiteren ehrgeizigen Plan für seine Stadt. Die Vision Zero. Die Konzept-Idee stammt ursprünglich aus Schweden. Die Theorie ist, dass Verkehrsunfälle ausschließlich auf eine mangelhafte Straßenführung zurückzuführen sind. Bis 2024 soll die Zahl der Verkehrstoten in New York City auf null sinken. "Besonders gefährdet sind Senioren und Kinder im Straßenverkehr – wir dulden das nicht mehr", schreibt de Blasio in der Broschüre seiner Vision Zero. Alkohol am Steuer oder die Nicht-Benutzung der Sicherheitsgurte seien gesellschaftlich inakzeptabel, heißt es dort weiter.