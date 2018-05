Plakat des Moschee-Vereins «Fussilet 33» in Berlin-Moabit. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die nachlässige Kontrolle von Moscheen in Europa hat nach Ansicht eines emiratischen Ministers zu islamistischen Anschlägen auch in Deutschland geführt. "Man kann nicht einfach eine Moschee öffnen und jedem erlauben, dorthin zu gehen und zu predigen", sagte Scheich Nahjan Mubarak Al Nahjan, der das Ressort für Toleranz leitet, in Abu Dhabi.



In Europa hätten sich Muslime radikalisiert, weil die Gotteshäuser und Gemeindezentren nicht stark genug von den Behörden kontrolliert würden, sagte er.