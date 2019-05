Ray Serrato ist Social Media Analyst beim Kampagnen-Netzwerk Avaaz. Er hat nach den Ausschreitungen in Chemnitz Ende August 2018 untersucht, welche Videos YouTube unter dem Suchwort "Chemnitz" verbreitete. Dabei stieß er auf ein Netz von Videos, die seiner Einschätzung nach vor allem rechtsgerichtet waren oder Verschwörungstheorien enthielten.



Dass solche und ähnliche Videos zu anderen Themen nicht von YouTube gelöscht werden, liegt auch daran, dass Kanalbetreiber Spielräume in YouTubes Community Standards ausreizen. "YouTube hat relativ laxe Standards hinsichtlich dessen, was sie erlauben. Insbesondere Kanäle aus dem rechten Spektrum nutzen diesen Spielraum aus", sagt Serrato. Auf ZDF-Anfrage erklärte YouTube, man habe die Teams, die sich um problematische Inhalte kümmern, auf rund 10.000 Personen ausgebaut. Neben menschlichen Content-Moderatoren (so der Fachbegriff) setzt YouTube wie auch Facebook aber auch auf Software, die automatisch problematische Inhalte, wie zum Beispiel Pornografie oder Gewaltdarstelllungen erkennen und melden soll.



Die Frage, was auf Plattformen wie YouTube und Facebook gelöscht werden sollte und was nicht, führt immer wieder zu Debatten. Denn de facto werden Konzerne dazu verpflichtet, Entscheidungen darüber zu treffen, was sagbar ist und was nicht. Wie schwer sich YouTube bei dieser Aufgabe tut, zeigt sich am Beispiel eines Kanals, der sich selbst "Der Volkslehrer" nennt. Betrieben wird der von einem ehemaligen Grundschullehrer, der wegen seiner rechtsextremen YouTube-Videos fristlos entlassen wurde. Der Kanal wurde von YouTube erst kurzzeitig gesperrt, war dann wieder erreichbar. Mittlerweile lässt sich die Kanalseite zwar noch öffnen, die von ihm geposteten Videos sind aber nicht mehr verfügbar.