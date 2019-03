Satellitenbilder zeigen möglichen Raketenbau in Nordkorea.

Quelle: Uncredited/DigitalGlobe, a Maxar company/AP/dpa

In den USA sind Satellitenbilder aufgetaucht, die einen bevorstehenden Raketentest in Nordkorea nahelegen. "Wenn man alles zusammen nimmt, sieht das so aus, wie wenn die Nordkoreaner eine Rakete bauen", zitierte der Radiosender NPR den Nordkorea-Experten Jeffrey Lewis.



Die Bilder zeigen den Standort Sanumdong, wo Nordkorea bisher bereits ballistische Raketen getestet hat. Vor wenigen Tagen waren Bilder publik geworden, denen zufolge Nordkorea eine Raketenfabrik wieder aufgebaut hat.