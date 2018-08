Wir brauchen mehr Radschnellwege. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer

Ruhr 1 ist der erste große Schnellweg in Deutschland. Auch Göttingen hat bereits eine vier Kilometer lange Teststrecke. Viele weitere Fahrradautobahnen sind geplant, etwa in der Region Aachen oder zwischen Frankfurt und dem Flughafen, ein anderer zwischen München und Garching, außerdem einer zwischen Heidelberg und Mannheim. Und das sind nur ein paar Beispiele für die vielen Projekte, die deutschlandweit gerade in den Startlöchern stehen. "Wir brauchen mehr Radschnellwege", verkündete kürzlich auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Seit letztem Jahr unterstützt die Bundesregierung Länder und Kommunen beim Ausbau mit jährlich 25 Millionen Euro.



Dass das Schnellwegnetz vorangetrieben wird, hat Gründe, die über den reinen Fahrspaß hinausgehen. Viele Innenstädte leiden unter Parkplatznot, Staus und dicker Luft. Wegen hoher Stickoxid- und Feinstaubwerte wird über Fahrverbote diskutiert. Und auch der Kohlendioxid-Ausstoß von Autos soll im Kampf gegen den Klimawandel reduziert werden. Das Ziel der Schnellwege: Gerade die steigende Zahl der Pendler soll dazu gebracht werden, auf das vielleicht umweltfreundlichste aller Fortbewegungsmittel umzusteigen, das Fahrrad. Bei Ruhr 1 wird erwartet, dass nach Fertigstellung täglich mehr als 50.000 Autofahrten wegfallen.