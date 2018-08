Maximilian Schachmann Quelle: epa

Maximilian Schachmann ist bei der Straßenrad-EM in Glasgow nach einer herausragenden Leistung zu Bronze im Einzelzeitfahren gefahren. Der 24-Jährige aus Berlin absolvierte den 45 Kilometer langen Kurs bei einsetzendem Regen in 54:06,16 Minuten. Schneller als Schachmann waren Victor Campenaerts (Belgien/53:38,78), der seinen Titel erfolgreich verteidigte, und der Spanier Jonathan Castroviejo (53:39.41).



Marco Mathis belegte als zweiter deutscher Starter in 55:45,23 Minuten den 14.Rang.