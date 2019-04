Als das Phänomen im Februar 2019 wieder einmal auftrat, halfen Medienberichte dabei, das Rätsel endlich zu lösen. Denn daraufhin meldete sich ein Anwohner beim Verein Viltansoù, der erzählte, den geheimnisvollen Container bereits in den 80er Jahren gesehen zu haben, wie der Sender Franceinfo berichtete. Als etwa 20-Jähriger habe er während eines Sturms lauter Telefone am Strand entdeckt und mit seinem Bruder ihre Spur verfolgt, sagte René Morvan dem Sender. Als die Flut niedrig genug war, wagten die beiden sich in die Klippen- und fanden den Container. Ihr Geheimnis behielten sie für sich - bis jetzt.