Am Flughafen von Hongkong werden ankommende Reisende überprüft.

Quelle: Andy Wong/AP/dpa

Nach dem Auftauchen einer mysteriösen Lungenkrankheit in der zentralchinesischen Metropole Wuhan ist die Zahl der Erkrankten auf 59 gestiegen. Der Zustand von sieben Patienten sei kritisch, teilte die Gesundheitskommission der Stadt mit. In Hongkong seien 16 Verdachtsfälle gemeldet worden. Keiner dieser Patienten habe jedoch angegeben, in Wuhan gewesen zu sein.



Zu den Symptomen zählten vor allem Fieber und Atemprobleme. Bei der Virus-Erkrankung handele es sich nicht um Grippe, MERS oder SARS, hieß es weiter.