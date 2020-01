Überwachung der Körpertemperatur ankommender Fluggäste.

Quelle: Andy Wong/AP/dpa

Die Behörden in Hongkong haben wegen einer rätselhaften Infektionskrankheit die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Am Flughafen wurde ein System installiert, das die Körpertemperatur ankommender Passagiere prüft. Am Bahnhof West-Kowloon wurde Personal zur Messung der Körpertemperatur eingesetzt. Dort kommen Schnellzüge aus Festlandchina an.



Mindestens 44 Menschen sind dort erkrankt und wurden auf Isolierstationen behandelt. Weitere 121 Menschen, die mit den Kranken Kontakt hatten, wurden beobachtet.