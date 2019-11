Die Unfallkasse Hessen (UKH) erklärte am Freitag auf Anfrage, dass die Kita durch einen ihrer Experten am Donnerstag begutachtet worden sei. Der Präventionsbeauftragte sei vor Ort gewesen und habe sich ein Bild von der Situation gemacht, die Kita sei überprüft und als sicher freigegeben worden. Derzeit könne niemandem die Schuld an dem tödlichen Unfall zugesprochen werden. "Wann dieses Kind Kontakt mit Strom gehabt hat, ist völlig unklar", hieß es von der UKH. "So einen tödlichen Unfall in einer Kita hatten wir noch nie - das ist unglaublich."