Helfer untersuchen am Strand von Samos einen toten Delfin.

Quelle: -/Meeres-Institut Archipelagos/dpa

In Griechenland suchen Fachleute nach den Ursachen eines ungewöhnlichen Delfinsterbens. Nach einer großangelegten Übung der türkischen Marine vor etwa sechs Wochen waren an den Stränden der Nordägäis mindestens 15 sterbende oder tote Delfine angeschwemmt worden.



Die griechische Presse machte den Schuldigen schnell aus: Es liege am Sonar, das bei der Übung der türkischen Marine eingesetzt worden sei und die Tiere getötet habe. Doch konkrete Beweise gibt es dafür bisher nicht.