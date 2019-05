ZDF-Hauptstadtkorrespondet Theo Koll erklärte indes, in Berlin würde man sich bemühen, "die Absage in der Bedeutung herunterzuspielen". Man glaube auch hier, dass sich Pompeo auf dem Weg in den Irak befinde, da die Beziehungen zwischen Washington und Teheran momentan sehr angespannt seien. "Die Amerikaner haben einen Flugzeugträger entsendet, der iranische Präsident hat für morgen eine Rede angekündigt, in der er möglicherweise Teile des Atomabkommens aufkündigen wird", so Koll. Das seien alles wichtige Gründe.



Trotzdem habe diese Absage auch einen gewissen Symbolwert, sagte Koll weiter, denn Pompeos Besuch am Mittwoch in London würde sehr wohl stattfinden. "Pompeo war seit seinem Amtsantritt noch nicht in Deutschland zu Besuch. Das unterstreicht auch in gewisser Weise mit der heutigen Absage die aus amerikanischer Sicht geringere deutsche Bedeutung."