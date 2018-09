Am Sonntag hatte es Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben. Fünf Demonstranten und drei Beamte wurden verletzt. Sechs Menschen wurden in Gewahrsam genommen, es gab 14 Festnahmen und 27 Platzverweise. Laut Polizei blieb es in der Nacht ruhig. Allerdings gebe es seit dem Morgen wieder Sitzblockaden.