Die Räumung am Potsdamer Platz wurde am Abend abgebrochen.

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Stunden nach Beginn der Räumung des Potsdamer Platzes in Berlin haben immer noch Dutzende Klimaaktivisten von "Extinction Rebellion" dort ausgeharrt. Am Abend verschickten Organisatoren der Gruppe die Nachricht, dass die Berliner Polizei ihre Aktion gegen die Demonstranten unterbrochen habe.



Die Verkehrsleitzentrale Berlin bestätigte das und twitterte: "Der Potsdamer Platz sowie der Große Stern bleiben vorerst gesperrt." Die Klima-Aktivisten haben für die ganze Woche Aktionen in Berlin angekündigt.