Der Kölner Kardinal Rainer Woelki hat sich erschüttert über wachsenden Antisemitismus in Deutschland geäußert. Der neue Rabbi der Kölner Synagogengemeinde fahre jetzt wieder bevorzugt mit dem Auto, nachdem er in Bussen und Bahnen öfters massiv beschimpft worden sei, sagte Woelki im Kölner Domradio.



"Ich schäme mich als Kölner für solche Vorfälle", sagte Woelki. Gerade in Deutschland dürften nie wieder Menschen auf Grund ihrer Religion beleidigt oder gar verfolgt werden, sagte er.