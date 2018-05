Quelle: reuters

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hat sich nach der Regionalwahl in Katalonien offen für Gespräche mit der neuen Führung in Barcelona gezeigt. Solange diese sich an die spanische Verfassung und die Gesetze halte, sei er bereit für einen Dialog, sagte Rajoy am Freitag auf einer Pressekonferenz. Er erwarte nach den Unabhängigkeitsbestrebungen der Katalanen einen Neuanfang. Denn die Wahl habe auch gezeigt, dass es in Katalonien eine Vielzahl unterschiedlicher Ansichten gebe, sagte Rajoy.