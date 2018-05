Der Misstrauensantrag folgt auf ein Gerichtsurteil in einem Fall, der als einer der schwersten Korruptionsfälle in der modernen Geschichte Spaniens gilt. Die Richter verhängten Haftstrafen von insgesamt 351 Jahren und eine Geldstrafe von 245.000 Euro gegen die Volkspartei. Die PP wurde in dem Urteil als "profitsuchende Teilnehmerin" in dem Bestechungssystem beschrieben. Gegen diesen Teil will die Regierungspartei Berufung einlegen. Das Büro des Ministerpräsidenten teilte am Donnerstag mit, niemand in der derzeitigen Regierung oder der Parteiführung sei sich einer illegalen Praxis bewusst gewesen.