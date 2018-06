Die überraschende Entwicklung ist ein neues Spannungselement in der EU-Politik und an den globalen Finanzmärkten. Die sind bereits durch die Schwierigkeiten in Italien unruhig, das nach den Parlamentswahlen am 4. März nach monatelangem Ringen eine umstrittene populistische Regierung bekommen soll.



Gemäß einem spanischen Gesetz würde der Sozialistenchef Sánchez direkt neuer Ministerpräsident von Spanien, sollte er mit dem Misstrauensantrag gegen Rajoy Erfolg haben. Ein Machtvakuum wird mit dem Gesetz verhindert. Im Gegensatz zu den neuen Anführern einer italienischen Regierung hat Sánchez keine Skepsis gegenüber der EU oder dem Euro geäußert. Beide sind in Spanien sehr beliebt.