Der Wirtschaftsdozent Sánchez hatte den Misstrauensantrag als Reaktion auf die Gerichtsurteile in der Korruptionsaffäre um Rajoys PP eingebracht. Der nationale Strafgerichtshof hatte die Partei in der vergangenen Woche wegen Verwicklung in den Skandal zu einer Geldstrafe von 245.000 Euro verurteilt. Mehrere frühere Parteimitglieder erhielten teils langjährige Haftstrafen. Die PP wurde in der Gerichtsentscheidung als "profitsuchende Teilnehmerin" in einem Bestechungssystem beschrieben. Es ist erst der vierte Misstrauensantrag in Spanien seit dem Ende der Franco-Diktatur im Jahr 1975. Die drei vorangegangenen Anträge waren gescheitert - so zuletzt im Juni 2017 Unidos Podemos mit einem Antrag gegen Rajoy.



Rajoy hatte Sánchez wiederum beschuldigt, die Macht an sich reißen zu wollen und darauf verwiesen, dass der Staatsgerichtshof seine Partei keiner Straftat für schuldig befunden habe. Dann erklärte er, dass Sánchez nach zwei Wahlniederlagen auch die nächste Wahl nicht gewinnen werde. "Jeder weiß, dass Pedro Sánchez nie die Wahlen gewinnen wird und das ist der Grund für seinen Schritt, seine Eile."