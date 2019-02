Der ehemalige spanische Regierungschef Mariano Rajoy hat den in Madrid angeklagten Anführern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung einen Angriff auf die nationale Souveränität vorgeworfen. Den Verantwortlichen in Katalonien sei von vornherein "klar" gewesen, dass ihr Referendum über die Loslösung von Spanien illegal gewesen sei, sagte der Konservative am Mittwoch vor dem Obersten Gericht. Damit hätten sie bewusst eine gewaltsame Eskalation in Kauf genommen.



Rajoy bedauerte zugleich die Polizeigewalt beim Einsatz gegen das Referendum. Zu Filmaufnahmen von dem harten Polizeieinsatz sagte der 63-jährige Rajoy: "Ich bedauere diese Bilder wirklich, ich mag sie nicht." Aber ohne den Aufruf zu dem "illegalen Referendum" und ohne die gesetzwidrigen Entscheidungen hätte "niemand die Verletzungen sehen müssen, die einige Menschen und einige Mitglieder der staatlichen Sicherheitskräfte erlitten haben", sagte Rajoy im Gericht.