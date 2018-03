SpaceX will Menschen auf den Mars bringen. Quelle: Spacex/Press Association Images/dpa

Der Unternehmer und Multimillionär Elon Musk will bereits im kommenden Jahr seine für Marsflüge gedachte Rakete auf kurzen Strecken ausprobieren lassen. Sein Unternehmen SpaceX baue gerade an dem ersten Raumschiff "Big Falcon Rocket". Dieses solle im ersten Halbjahr 2019 erste Flüge unternehmen können, sagte Musk dem CNN zufolge.



Zugleich warb Musk dafür, der Besiedlung des Roten Planeten Vorrang einzuräumen: So könne die Menschheit im Falle eines Dritten Weltkriegs überleben.