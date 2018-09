Silvesterfeuerwerk in Göttingen. Quelle: Swen Pförtner/dpa

In Deutschland startet an diesem Donnerstag der Feuerwerksverkauf für Silvester. Bis zum 30. Dezember können sich Kunden eindecken, wie die Bundesanstalt für Materialprüfung ankündigte. Die Branche hofft auf gutes Wetter, weil dann mehr geknallt wird. Sie rechnet mit einem Silvesterumsatz von 137 Millionen Euro.



Der Zoll warnt vor illegalem Feuerwerk. Die Berliner Feuerwehr verdoppelt ihr Personal. Jährlich kommen allein in Berlin 500 Menschen mit Verletzungen durch Feuerwerk in Kliniken.