Ein Fehlalarm vor einem Raketenangriff hat am Samstag die Menschen auf Hawaii in Verwirrung und Panik versetzt. Kurz nach 8 Uhr verschickte der Katastrophenschutz des US-Bundesstaats (EMA) eine automatische Nachricht auf alle aktivierten Handys, in der er vor einer ballistischen Rakete im Anflug warnte und ausdrücklich versicherte, es handele sich nicht um eine Übung. Knapp 40 Minuten später kam Entwarnung: Ein EMA-Mitarbeiter habe den "falschen Knopf" gedrückt.