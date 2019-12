Der lybische General Chalifa Haftar.

Quelle: Mohammed Elshaiky/EPA/dpa/Archivbild

In Libyen sind vier Zivilisten durch eine Rakete getötet worden. Die Rakete sei in der Nähe eines Gemüsemarkts in Tadschura, einem Vorort der Hauptstadt Tripolis, niedergegangen, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte. Granatsplitter trafen Autos und Gebäude.



Die Truppen der Regierung Libyens beschuldigten Einheiten des abtrünnigen Generals Chalifa Haftar, die Rakete auf den Markt abgefeuert zu haben. Dessen Truppen äußerten sich zunächst nicht. Haftar und seine "Libysche Nationalarmee" kontrollieren den Osten Libyens.