Sir Elton John und Taron Egerton.

Quelle: dpa

Aufstieg und Fall des Elton John sind im Film recht platt erzählt: die lieblosen Eltern, die lange verleugnete Homosexualität, die Selbstzweifel, die sich auch nach den immer grandioseren Erfolgen nicht besiegen ließen - und schließlich die Ausschweifungen, der Absturz, die Anonymen Alkoholiker.



Was den Film dennoch mitreißend und sehenswert macht, sind die Musikszenen, in denen Taron Egerton - in fantastischen Kostümen und mit geschwärzter Lücke zwischen den Schneidezähnen - Elton-John-Songs neu interpretiert. Crocodile Rock, I’m still standing, Don’t go breaking my heart: Auf dem Cannes-Festival wackelte so manche Sitzreihe, weil die Zuschauer im Takt mitwippten.