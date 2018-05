Klima-Satellit der NASA ins All gestartet. Quelle: Gene Blevins/ZUMA Wire/dpa

Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat einen Satelliten zur Messung von Klima- und Wetterdaten ins All geschickt. "JPSS-1" sei erfolgreich an Bord einer Rakete von der Vandenberg Airforce-Basis in Kalifornien gestartet, teilte die NASA mit.



"JPSS-1" ist der erste von vier Satelliten, die Wettervorhersagen in den USA künftig deutlich präziser machen sollen. "Der Wert dieses neuen Satelliten kann nicht unterschätzt werden nach dieser tragischen Hurrikan-Saison", sagte US-Handelsminister Wilbur Ross.