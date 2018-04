Die neue Rakete soll in gut zwei Jahren erstmals in den Himmel donnern, und die Vorbereitungen laufen nicht nur in Les Mureaux auf Hochtouren. Am Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana entsteht eine neue Startrampe, in Bremen wird die Integrationshalle für die Oberstufe erweitert. Und im baden-württembergischen Lampoldshausen hat die neue Variante des Vulcain-Triebwerks bereits die ersten Tests durchlaufen. Die Ariane 6 ist Europas Antwort auf neue Konkurrenz wie das US-Unternehmen SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk. Der sorgt nicht nur mit seinen hochtrabenden Ankündigungen zu Mars-Flügen für Aufsehen, sondern hat den Wettbewerb bei Trägerraketen deutlich angeheizt. Die Kosten sind deshalb ein zentraler Punkt bei der Entwicklung der neuen Rakete durch die ArianeGroup, ein eigens geformtes Gemeinschaftsunternehmen von Airbus und dem französischen Triebwerkshersteller Safran, das 9.000 Mitarbeiter in Deutschland und Frankreich beschäftigt.