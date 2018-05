Schulz warb in seiner Rede vor den Jusos für seine Entscheidung, Steinmeiers Bitte zu folgen. "Was ist wichtiger: Die Leuchtkraft unserer Resolutionen oder die Verbesserung des Lebens der Menschen im Alltag?", fragte er. Es gehe darum, dass die SPD - egal, was sie tue - das Leben der Menschen ein Stück besser mache. Die Partei müsse überlegen, aus welcher Position dies am besten möglich sei.