Dass Brinkhaus für die Wahl seinen Hut in den Ring warf, galt vielen nicht nur als Kampfansage an Volker Kauder, sondern indirekt auch an die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel, deren enger Vertrauter Kauder ist. Immerhin informierte der bisherige Stellvertreter brav vorab beide darüber. Und er verliert über Kauder kein böses Wort. Er ist auch nicht der Typ, der in den Hinterzimmern um Stimmen feilscht.