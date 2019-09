Die erste Schnittversion des ersten Rambo-Films First Blood sollte mehr als drei Stunden lang werden. Stallone war von dem Ergebnis so entsetzt, dass er versuchte, die Rechte am Film zu erwerben – um ihn anschließend zerstören zu lassen. Seine Kritik führte zu einem aufwendigen Neu-Schnitt runter auf 93 Minuten. Dieser kam in die Kinos und spielte fast das Zehnfache seiner Produktionskosten ein. Auch sonst warf Superstar Stallone sein ganzes Gewicht als Oscar-nominierter Drehbuchautor in die Waagschale: Er überzeugte Regisseur Ted Kotcheff, den Film nicht mit dem Suizid der Titelfigur enden zu lassen. Auch strich Stallone ohne Absprache mit den Produzenten fast alle Dialogzeilen seines Charakters. "Er ist ein großartiger Autor mit einem tollen populistischen Gespür", so Kotcheff gegenüber dem Filmmaker Magazine.