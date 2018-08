Indirekt warf Ramelow in dem Interview der AfD auch vor, so mitverantworlich für einen wachsenden Antisemitismus in Deutschland zu sein. Gleichzeitig warnte er davor, das Thema nur einer bestimmten Gruppe zuzuschieben. Dass Judenfeindlichkeit wieder "sagbar und hoffähig" werde, käme auch in der Nachbarschaft vor - da, "wo ich es nicht erwartet habe".