Bodo Ramelow, Ministerpräsident Thüringens (Linke), will sich nach der Wahl "schnell im Parlament zur Wahl stellen", sagte er im ZDF. Danach werde es "keine wackeligen Verhältnisse geben". Die Landesregierung sei handlungsfähig.



Die CDU hat eine Koalition mit der Linken ausgeschlossen. Dazu sagte er: "Alle Demokraten müssen in der Lage sein, miteinander zu sprechen". Es komme jetzt darauf an auszuloten, "was es an gemeinsamer Kraft im Parlament gibt". Ramelow selbst hat sein Direktmandat in Erfurt III klar zurückerobert.