Frontsänger Till Lindemann (Archiv).

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Rammstein-Sänger Till Lindemann hat auf dem Weg zum Konzert in Moskau das Steuer des Band-Flugzeugs selbst in die Hand genommen. Lindemann (56) postete ein Video auf seinem Instagram-Account, das ihn beim morgendlichen Flug zeigt. Während der Privatjet mit 673 Kilometer pro Stunde über das Wolkenfeld düst, tauscht sich der Sänger mit dem Piloten aus.



Die Berliner Band spielt an diesem Montag im Rahmen ihrer seit Monaten ausverkauften Stadiontour in der Moskauer Dynamo-Arena.