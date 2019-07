Kaputte Fensterscheiben nach einem Anschlag auf Ramona Gehring.

Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Am Wohnhaus der Linke-Kommunalpolitikerin Ramona Gehring im ostsächsischen Zittau haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch Sprengkörper gezündet. Eine politische Motivation könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es von Behördenseite.



"Bei der Detonation gingen mehrere Scheiben zu Bruch. Es entstand erheblicher Sachschaden", hieß es in der Mitteilung. Gehring sagte: "Ich bin zutiefst über den Anschlag erschüttert." Sie lasse sich jedoch auch dadurch nicht einschüchtern.