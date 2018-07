Die 12.000 Soldaten, die in Ramstein stationiert sind, und ihre Familien sollen sich wohl und sicher fühlen. Und so fällt die Besichtigungsfahrt auf den ersten Blick dann auch aus wie die Führung durch ein beschauliches Dorf mit gut gepflegten Gebäuden und Grünflächen. Wären da nicht die Uniformen und das Flugfeld mit den gigantischen C5 und C17 Transportmaschinen. Und so einige Fragen, auf man einfach keine Antwort bekommt. Auf die Frage nach dem guten Dutzend Radomen zum Beispiel, den großen weißen Antennenkuppeln am Straßenrand. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Steuerung der US-Drohnen in Afghanistan, Pakistan oder Jemen von den Kommandozentralen in den USA über Ramstein und von dort via Satellit in die Einsatzgebiete des US-Militärs läuft. Das hier seien Kommunikationseinrichtungen, wird mir erklärt. Mehr könne man nicht sagen, militärisches Geheimnis eben.