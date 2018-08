Als Joachim Lenhard am Morgen des 28. August 1988 den Dienst antritt, hat er ein mulmiges Gefühl – wie immer, wenn Flugtag ist auf der US-Airbase in Ramstein. Zusammen mit einem amerikanischen Kollegen bezieht der 35-jährige Berufsfeuerwehrmann mit seinem Löschfahrzeug Position am Rande des Flugfelds. Es ist ein strahlend schöner Sommertag. 350.000 Zuschauer beobachten gebannt die waghalsigen Manöver der Piloten hoch über ihren Köpfen. Kurz vor 16 Uhr startet die italienische Kunstflugstaffel Frecce Triccolori. Sie ist Höhepunkt und Abschluss der Show. Bei der letzten Flugfigur passiert es. Der Solo-Pilot macht einen Fehler und es kommt zur Kollision. Drei Maschinen stürzen ab, eine rutscht als riesiger Feuerball in die Menschenmenge.