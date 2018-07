Rand Paul tanzt gern aus der Reihe. Der republikanische Senator aus Kentucky eckt mit seinen libertären Positionen oft in seiner eigenen Partei an - jetzt provozierte er damit einen Stillstand der Regierung. "Ich habe für das Amt kandidiert, weil ich die Billionen-Dollar-Defizite von Präsident Obama kritisiert habe. Jetzt haben wir die Republikaner beim Angebot eines Billionen-Dollar-Defizits Hand in Hand mit den Demokraten", so Paul. Der 55-Jährige selbst bezeichnete sich einmal als "Republikaner der anderen Art". Manche nennen ihn einen Außenseiter.