Die Polizei verfolgte das Tier stundenlang.

Quelle: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Sie zerstörte ein komplettes Gewächshaus, beschädigte einen Roller und einen Streifenwagen und ging als "hoch aggressive Kuh" in den Polizeibericht ein: Erst Betäubungspfeile aus dem Blasrohr eines Tierarztes haben eine ausgebrochene Kuh im unterfränkischen Sand am Main gestoppt.



Vorausgegangen war eine mehrstündige Verfolgungsjagd, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war. Vier Stunden nach ihrem Ausbruch wurde die Kuh von in den heimischen Stall zurückgebracht.