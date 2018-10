Dortmund: Berliner Ultras gehen auf Polizisten los Quelle: dpa

In der Halbzeitpause verließen zerstörten vermummte Ultras zwei Sanitäranlagen komplett und griffen Polizisten mit Sanitärkeramik, abgetretenen Toilettentüren und abgebrochenen Fahnenstangen an. Auch Absperrgitter wurden in Richtung der Einsatzkräfte geworfen. Vier Polizisten wurden leicht verletzt.



Die Hertha sprach nannte die "Gewaltszenen" gegen die Polizei "nicht hinnehmbar" und kündigte an: "Wir werden alles unternehmen, um die Verantwortlichen zu identifizieren." Pyrotechnik gehöre nicht ins Stadion. Hertha-Manager Michael Preetz sagte dem Sender Sky: "Das ist ein Tag, der dem Fußball und unserem Verein schadet. Nach dieser Pyro-Orgie kam es zu reichlich körperlichen Aktionen. Das ist heute eine bittere Notiz, mehr als eine Randnotiz."