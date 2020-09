Das Urteil erging demnach wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung und Widerstands und ist rechtskräftig. Laut Anklage stellte der Mann einem rennenden Polizisten mitten in einer Einsatzmaßnahme ein Bein. Der Beamte stürzte laut Staatsanwaltschaft und verletzte sich verletzte sich am Knöchel und am Unterarm.