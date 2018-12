Dabei waren durchaus auch viele "Gelbwesten" unterwegs, die wirklich nur friedlich demonstrieren wollten. Aber wer die eigentlich sind und was die wollen, wird immer unklarer. Die geplante Steuererhöhung für Diesel und Benzin, die die Proteste im November ausgelöst hatten, sind längst vom Tisch. Seitdem kommen ständig neue und immer abstrusere Forderungen hinzu - vom Plastikflaschenverbot bis zum Frexit.



Eins aber eint alle, die am Samstag in Paris und an zahlreichen anderen Orten des Landes auf der Straße waren: Das gemeinsame Feindbild Emmanuel Macron. Noch nie hat es sich in Frankreich ein Staatschef so schnell und so drastisch mit den Franzosen verdorben. Der als Jupiter verspottete und beneidete junge, brillante Staatschef, dem zu Beginn seiner Amtszeit alles zu gelingen schien, hat sich seit Tagen im Elysée verbunkert und schweigt beharrlich zu den Protesten.