Mögen sich gern: Hund und Mensch. Archivbild

Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Die beliebtesten Hundenamen im Jahr 2018 stehen auch in der Gunst junger Eltern ganz oben. Laut Haustierregister Tasso führen Luna, Bella und Emma die Rangliste bei den Hündinnen an. Bei Katzen sind Lilly/Lilli, Luna sowie Lucy am beliebtesten.



Der populärste Name für männliche Welpen Balu/Balou klingt dagegen eher nach einem Tier, allerdings finden sich in den Top Ten auch Bruno und Max. Hintergrund könnte sein, dass Haustiere inzwischen oft als vollwertige Familienmitglieder gesehen werden.