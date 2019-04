Die Pressefreiheit in Europa verschlechtert sich. Archivbild.

Die Lage der Pressefreiheit in Europa hat sich laut Reporter ohne Grenzen verschlechtert. Die systematische Hetze gegen Journalisten habe dazu geführt, dass Medienschaffende zunehmend in einem Klima der Angst arbeiteten, heißt es im Bericht zur Rangliste der Pressefreiheit 2019.



Deutschland sei zwar um zwei Plätze nach oben auf Rang 13 gerückt. Dies liege aber daran, dass die Pressefreiheit in anderen Ländern stärker abgenommen habe. So seien zum Beispiel die USA in der Liste abgerutscht.