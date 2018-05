Angela Merkel gilt weiter als mächtigste Frau der Welt Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Das US-Magazin "Forbes" hat Bundeskanzlerin Angela Merkel zum siebten Mal in Folge zur mächtigsten Frau des Jahres gekürt. Die CDU-Politikerin "hält ihren Platz nach einem Sieg in einer heftig umkämpften Wahl", hieß es. Deutschland sei die viertgrößte Wirtschaft weltweit und die größte, die von einer Frau angeführt werde.



Auf dem zweiten Platz landete Großbritanniens Premierministerin Theresa May. Für die Liste berücksichtigt "Forbes" unter anderem Vermögen, Medienpräsenz und Einfluss.