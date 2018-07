Quelle: dpa

Sportdirektor Ralf Rangnick wird wieder Trainer bei RB Leipzig. Der 60-Jährige führt den Bundesligisten in die neue Spielzeit, ehe im Sommer 2019 Julian Nagelsmann (1899 Hoffenheim) als Cheftrainer übernimmt. Das bestätigte der Klub am Montag. Der Amerikaner Jesse Marsch wird Rangnicks Assistent.



Rangnick hatte bereits 2015 für ein Jahr die Doppel-Funktion inne und führte RB damals in die Bundesliga. Im Anschluss übernahm Ralph Hasenhüttl für zwei Jahre den Trainerjob. Mit dem Österreicher konnte sich Leipzig nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen.