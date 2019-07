Besucher stehen vor der «Melt»-Hauptbühne. Archivbild

Quelle: Alexander Prautzsch/ZB/dpa

Bei heißen Temperaturen sind knapp 25.000 Besucher zum "Melt!"-Festival bei Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt) gekommen. Am Samstagabend wolle als neuer Höhepunkt der britische Rapper Stormzy auftreten, sagte Festivalsprecher Tommy Nick. Zunächst war ein Konzert des Künstlers ASAP Rocky geplant. Der US-Rapper musste absagen, nachdem er wegen einer Schlägerei in Schweden in Untersuchungshaft kam.



Neben Singer-Song-Writer-Größen standen auch Konzerte von Electro-Musikern und DJs auf dem Programm.