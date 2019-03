Auf den Philippinen gab es Anfang 2019 einen Masern-Ausbruch.

Quelle: Rouelle Umali/XinHua/dpa

Das UN-Kinderhilfswerk Unicef schlägt wegen der rasant steigenden Zahl von Masernfällen in einigen Weltregionen Alarm. In den ersten Wochen 2019 hätten sich 24.000 Menschen in der Ukraine und fast 13.000 auf den Philippinen mit Masern angesteckt. In Madagaskar seien es seit September über 76.000 Menschen.



Weltweit hätten 98 Länder 2018 mehr Fälle verzeichnet als 2017. "Dies ist ein Weckruf", sagte Unicef-Exekutivdirektorin Henrietta Fore. Fast alle Ansteckungen seien durch Impfungen vermeidbar.